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Моnobank готується запустити платежі по QR-коду та відстрочену оплату

21 вересня, 2021 вiвторок
14:46
Економіка monobank

Monobank готується запустити послугу еквайрингу, яка передбачатиме можливість платежів по QR-коду та відстрочену оплату

Про це у Facebook повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

"Коли ми запускали monobank, ми хотіли, щоб клієнти не відмовлялися від своїх старих, звичних банків, а просто спробували нашу карту як другу чи третю і потім вирішили, яка карта має бути верхньою в гаманці. Зараз ми вирішили виконати те саме з еквайрингом", - написав Гороховський.

Так, за його словами, ця послуга передбачатиме оплату наведенням на QR-код "без жодних залізяк". При цьому QR-код можна буде "наліпити" на касу, на продукт, як онлайн, так і офлайн.

Крім того, планується запустити сервіс "buy now pay later", який передбачає розподіл вартості покупки на кілька платежів або просто відстрочення такого платежу без відкриття кредиту. Тариф на цю послугу складатиме 1,8%.

Гороховський зазначив, що заявки на передзамовлення послуги еквайрингу можна залишати вже зараз та отримати "термінал" у жовтні.

  • Еквайринг - це банківська послуга, яка дає можливість бізнесу приймати безготівкові платежі від клієнтів. Еквайринг, зокрема, дозволяє робити покупки в інтернеті без використання готівки. Таке обслуговування безготівкових платежів банком здійснюється через спеціальні розрахункові термінали.

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