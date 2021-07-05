Мonobank планує запустити інтеграцію з криптобіржею

Про це у Telegram повідомив співзасновник monoband Олег Гороховський.



За його словами, команда monobank наразі працює над реалізацією низки проєктів.



Зокрема, мова йде про інтеграцію з криптобіржею. Планується, що клієнти зможуть відкрити картку в біткоїнах і отримають можливість просто і прозоро купувати і продавати цю криптовалюту. Гороховський зазначив, що наразі очікується узгодження Національного банку України (НБУ), а реліз послуги заплановано на липень.



Крім того, додав Гороховський, планується інтеграція банку з мобільним оператором. Наразі завершується розробка послуги, а її реліз запланований на серпень.



Крім того, бізнесмен анонсував спрощення еквайрингу. Наразі, за словами Гороховського, послуга знаходиться в активній розробці, презентувати її планується у липні-серпні.



Monobank також планує інтеграцію з провідним американським майданчиком з торгівлі цінними паперами. Послугу планується представити у вересні 2021 року.

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