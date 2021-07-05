Мonobank планує запустити інтеграцію з криптобіржею
Monobank планує запустити інтеграцію з майданчиком з торгівлі цінними паперами і криптобіржею
Про це у Telegram повідомив співзасновник monoband Олег Гороховський.
За його словами, команда monobank наразі працює над реалізацією низки проєктів.
Зокрема, мова йде про інтеграцію з криптобіржею. Планується, що клієнти зможуть відкрити картку в біткоїнах і отримають можливість просто і прозоро купувати і продавати цю криптовалюту. Гороховський зазначив, що наразі очікується узгодження Національного банку України (НБУ), а реліз послуги заплановано на липень.
Крім того, додав Гороховський, планується інтеграція банку з мобільним оператором. Наразі завершується розробка послуги, а її реліз запланований на серпень.
Крім того, бізнесмен анонсував спрощення еквайрингу. Наразі, за словами Гороховського, послуга знаходиться в активній розробці, презентувати її планується у липні-серпні.
Monobank також планує інтеграцію з провідним американським майданчиком з торгівлі цінними паперами. Послугу планується представити у вересні 2021 року.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.15
Купівля 27.15Продаж 27.41
-
EUR
Купівля 32.14Продаж 32.56
- Актуальне
- Важливе