Monobank запустив у тестовому режимі застосунок для торгівлі акціями західних компаній

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.



Як зазначається, щоб торгувати акціями, клієнтам необхідно встановити окремий застосунок – Mono invest. До 31 березня комісія за торгівлю становитиме 0,01% від суми операції (але не менше $0,01), а з квітня – 0,3% (але не менше $1).



Гороховський уточнив, що запрошення користувачі отримуватимуть за чергою на передзамовлення.



Monobank став вже другим банком в Україні, що дав можливість купувати акції іноземних компаній.



Відомо, що послугу вже запустили або збираються це зробити, щонайменше, чотири банки: Альфа-Банк, Monobank (проєкт "Універсал банку"), ПриватБанк та ПУМБ.



У цьому випадку банк виступатиме посередником, а фактичні угоди проходитимуть через міжнародних брокерів – у Monobank таким є кіпрська Exante.



Придбані акції знаходитимуться на рахунку іноземного брокера, який зберігатиме їх на користь українського банку, який, у свою чергу, зберігатиме їх на користь клієнта. Оскільки операції відбуватимуться за кордоном, то котирування цінних паперів у додатку будуть зазначатися у доларах. Ціни банк братиме з міжнародних бірж.



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