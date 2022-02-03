Мороз, сніг і відлига, - синоптик Наталка Діденко про погоду 4-6 лютого
Упродовж 4-6 лютого в Україні очікуються опади, вітер, морози й потепління
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
У ніч на 4 лютого температура повітря в Україні становитиме -3...-9°C, а на Сході й у Криму - 0...-3°C. Удень на Півночі й у Центрі слід очікувати -2...-7°C, на Півдні, Сході й Заході - близько 0°C. У західних областях випаде сніг, а в Криму йтиме невеликий дощ.
У Києві вночі буде до -7°C, а вдень до -3°C. Опадів синоптик не прогнозує.
Протягом 5 і 6 лютого в країні посилиться вітер і буде переважно західних напрямків.
Уночі на 5 лютого Наталка Діденко обіцяє -4...-10°C, на Півночі - до -12°C, а на Заході - 0...-2°C. Удень потеплішає до відлиги, у східних областях утримуватиметься мороз до -3...-6°C.
У Києві нічна температура повітря сягне -10...-12°C, а вдень потеплішає. Також періодично випадатиме сніг.
У неділю, 6 лютого, морозна погода буде тільки на Сході - -3...-9°C, а впродовж дня відлига та плюсова температура накриє майже всю Україну.
У Києві настане відлига, вітряна та суха погода.
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