Мороз, сніг і відлига, - синоптик Наталка Діденко про погоду 4-6 лютого

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.



У ніч на 4 лютого температура повітря в Україні становитиме -3...-9°C, а на Сході й у Криму - 0...-3°C. Удень на Півночі й у Центрі слід очікувати -2...-7°C, на Півдні, Сході й Заході - близько 0°C. У західних областях випаде сніг, а в Криму йтиме невеликий дощ.



У Києві вночі буде до -7°C, а вдень до -3°C. Опадів синоптик не прогнозує.



Протягом 5 і 6 лютого в країні посилиться вітер і буде переважно західних напрямків.



Уночі на 5 лютого Наталка Діденко обіцяє -4...-10°C, на Півночі - до -12°C, а на Заході - 0...-2°C. Удень потеплішає до відлиги, у східних областях утримуватиметься мороз до -3...-6°C.



У Києві нічна температура повітря сягне -10...-12°C, а вдень потеплішає. Також періодично випадатиме сніг.



У неділю, 6 лютого, морозна погода буде тільки на Сході - -3...-9°C, а впродовж дня відлига та плюсова температура накриє майже всю Україну.



У Києві настане відлига, вітряна та суха погода.

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