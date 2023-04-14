Морпіхи знищили за тиждень 179 росіян, спостережний пост і танк
Українські морські піхотинці продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни
Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.
"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневе ураження по російських окупантах", - пишуть морські піхотинці.
У період з 6 по 13 квітня морпіхи ліквідували 179 окупантів. Завдали РФ втрат у вигляді: танк, бойову броньовану машину, авто, міномет та спостережний пост.
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