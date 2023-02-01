Морські піхотинці ліквідували 9 окупантів

У Броварах під час засідання виконкому присутнім чоловікам і меру вручили повістки

Нардеп Трухін не прийшов на засідання суду, бо "зміцнює обороноздатність країни за кордоном"

"Ми ніколи більше не будемо приниженими": міністр оборони Британії пригадав, що сказав Герасимов перед вторгненням в Україну