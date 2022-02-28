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Захисники о. Зміїний живі!

28 лютого, 2022 понедiлок
14:09
війна з Росією острів Зміїний

Російські окупанти взяли їх у полон

Про це повідомили у службі зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських сил Збройних Сил України, передає Еспресо.TV

"Щодо морських піхотинців та прикордонників, яких взяли в полон російські окупанти на острові Зміїний. Ми дуже раді дізнатися про те, що наші побратими живі і з ними все добре! Але російська пропаганда намагається розкрутити "новину" про те, що начебто влада України "забула", "поховала" своїх підлеглих. При цьому морпіхи сміливо двічі відбили напади російських окупантів. Через брак БК вони не змогли продовжити захист острова", - йдеться в повідомленні.  

Окупанти також "забули" повідомити про те, що вони повністю розтрощили інфраструктуру острову: маяк, вишки, антени, тощо. Відповідно, зв'язок зі Зміїним був перерваний. Багаторазові спроби зв’язатися з особовим складом та дізнатися про його долю були марними. А постійні обстріли з боку бойових кораблів та авіації РФ не дозволили доправити підмогу з морськими піхотинцями.

"Ворог вкотре продемонстрував свою сутність. І знов довів, що віри і правди в його діях і словах немає. А своїх побратимів ми чекаємо з нетерпінням і всією душею", - кажуть військові. 

Також у Військово-Морських силах України повідомили, що 26 лютого, отримавши інформацію, що на о. Зміїний серед наших захисників можуть бути загиблі та поранені, до острова для виконання гуманітарної місії скерували цивільне судно МПРС "Сапфір" для  допомоги постраждалим. Разом з екіпажем погодилися вийти отці Василь Вирозуб, Олександр Чоков та їхні помічники. Але їх незаконно захопили росіяни. 

"Незаконне захоплення цивільного судна - некомбатанта, що не здійснювали жодного військового завдання, є порушення правил і звичаїв війни, міжнародного гуманітарного права. Вимагаємо від РФ негайного звільнення незаконно захоплених громадян України. Звертаємось до світової спільноти, до вірян усіх церков з проханням вжити усіх можливих заходів впливу на РФ задля повернення наших громадян", - кажуть військові. 

  • Нагадаємо, 24 лютого, Росія почала війну проти України. Того ж дня був атакований острів Зміїний з двох російських кораблів, ЗСУ тримали оборону.
  • Однак у кінці дня острів захопили і зв'язок з прикордонним загоном був втрачений. Однак, залишалися їх героїчна фраза, яка стала крилатим виразом, на вимогу здаватися військові відповіли: "Російський бойовий корабель, йди на х*й!"
  • У суботу 26 лютого з’явилася надія, що прикордонники можуть бути живими.

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