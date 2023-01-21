Морські піхотинці знищили 11 окупантів і 2 одиниці артилерії

Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.

"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ. Минулої доби, 20 січня, морські піхотинці знищили 11 окупантів.", - пишуть морські піхотинці.

Втрати росіян забезпечили й артилеристи, які завдавали вогневе ураження по росіянах. Відомо про знищену причіпну гармату "Гіацинт-Б" та гармату-гаубицю "Д-20".

Остаточні втрати ворога уточнюються.

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