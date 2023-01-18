Морські піхотинці знищили 17 росіян, 2 гаубиці "Мста-С" і безпілотник
Українські морські піхотинці продовжують нищити російських окупантів, які воюють проти нашої країни
Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.
"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ. Минулої доби, 16 січня, морські піхотинці знищили вантажівку, БПЛА та 13 окупантів", - пишуть морські піхотинці.
Втрати росіян забезпечили й артилеристи, які завдавали вогневе ураження по росіянах. Знищено 2 самохідні гаубиці "Мста-С" та 4 російських військових.
Остаточні втрати ворога уточнюються.
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