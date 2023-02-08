Морські піхотинці знищили 33 росіян, танк і безпілотник
Українські морські піхотинці продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни
Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.
"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ. Минулої доби, 6 лютого, морські піхотинці знищили 28 окупантів, танк, 3 одиниці БМП, багатоцільовий тягач та безпілотник", - пишуть морпіхи.
Втрати росіян забезпечили й артилеристи, які завдавали вогневе ураження по агресору. Відомо про знищення 5 окупантів.
Остаточні втрати ворога уточнюються.
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