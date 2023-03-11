Морські піхотинці знищили гаубицю Д-30, спостережний пост і 10 росіян
Українські морські піхотинці продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни
Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.
"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ. Минулої доби, 10 березня, морські піхотинці знищили 10 росіян", - пишуть морпіхи.
Втрати росіян забезпечили й артилеристи, які завдавали вогневе ураження по агресору. Відомо про знищення бойової броньованої машини, причіпної гаубиці Д-30, міномета та спостережного поста.
Остаточні втрати ворога уточнюються.
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