Морські піхотинці знищили за день 7 окупантів та безпілотник
За добу, 10 січня, морські піхотинці ліквідували 7 російських окупантів
Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.
"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ. Минулої доби, 10 січня, морські піхотинці знищили безпілотник та 7 окупантів.", - пишуть морські піхотинці.
Втрати росіян забезпечили й артилеристи, які завдавали вогневе ураження по росіянах. Остаточні втрати ворога уточнюються.
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