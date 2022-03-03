"Московити ведуть війну на виснаження": Руслан Кошулинський
Ексзаступник голови Верховної Ради переконаний, що наше завдання – це стійкість та активні бойові дії з боку ЗСУ.
"Проте про терміни закінчення війни говорити ще рано. Агресор використав ще не всі ресурси", – сказав Кошулинський в етері телеканалу "Еспресо".
Кошулинський наголосив, що окупаційні війська змінили свою тактику. За його словами, якщо раніше вони називали себе "визволителями" і не чіпали мирне населення, то тепер вони використовують тактику випаленої землі – знищують просто все.
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"Ворог зараз переховується, практично зупинилось його пересування. І відбувається планомірне зруйновання ключових точок у містах. Російські бойовики використовують ракети середньої та далекої дальності, використовують заборонені міжнародними угодами бомбові удари по цивільних об’єктах – тобто Росія використовує практично всі заборонені у світі інструменти війни", – сказав він.
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