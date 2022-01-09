Московський патріархат вивів у середмістя Одеси десятки дітей і дорослих без захисних масок
Сьогодні, 9 січня 2022 року, Українська церква Московського патріархату провела в центрі міста Одеса щорічний парад "Різдвяних зірок"
Хода почалася о 13:00 на Дерибасівській. Про це із посиланням на одеську агенцію Українська служба інформації передає Еспресо.TV.
"Це щорічна одеська традиція, коли ми організовуємо всіх парафіян у храмах та проходимо парадом "Різдвяних зірок". Ми йдемо Дерибасівською, співаємо колядки, таким чином ми прославляємо Ісуса Христа, що народився у світ. Багато хто одягає народні костюми", - розповів протоієрей Максиміан Погорєловський.
При цьому, як видно на оприлюднених з місця події фото та відео, дорослі і діти на акції були без захисних медичних масок.
- Нагадаємо, Одеса й Одещина належать до найбільш заражених коронавірусом частин України.
- Протягом учорашньої доби, 8 січня, там виявлено 131 новий, лабораторно підтверджений випадок зараження COVID-19. Троє заражених жителів регіону учора померли.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.36
Купівля 27.36Продаж 27.65
-
EUR
Купівля 30.77Продаж 31.28
- Актуальне
- Важливе