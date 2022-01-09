Московський патріархат вивів у середмістя Одеси десятки дітей і дорослих без захисних масок

Хода почалася о 13:00 на Дерибасівській. Про це із посиланням на одеську агенцію Українська служба інформації передає Еспресо.TV.



"Це щорічна одеська традиція, коли ми організовуємо всіх парафіян у храмах та проходимо парадом "Різдвяних зірок". Ми йдемо Дерибасівською, співаємо колядки, таким чином ми прославляємо Ісуса Христа, що народився у світ. Багато хто одягає народні костюми", - розповів протоієрей Максиміан Погорєловський.



Нагадаємо, Одеса й Одещина належать до найбільш заражених коронавірусом частин України.

Протягом учорашньої доби, 8 січня, там виявлено 131 новий, лабораторно підтверджений випадок зараження COVID-19. Троє заражених жителів регіону учора померли.

При цьому, як видно на оприлюднених з місця події фото та відео, дорослі і діти на акції були без захисних медичних масок.