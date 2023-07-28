Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Москва використовує ракетний козир у політиці
OPINION

Москва використовує ракетний козир у політиці

Вадим Денисенко
28 липня, 2023 п'ятниця
10:00
Погляд Вадим Денисенко

Цими днями вірогідність обстрілів Одеси — мінімальна

У Росії триває Африканський саміт, й ключове питання там — зернова угода. Потім, на жаль, обстріли, з великою часткою імовірності, можуть продовжитися.

Поки, на жаль, маємо констатувати таке:

  • Туреччина не поспішає тиснути на РФ в цьому питанні. Головна причина — для турків важливо, щоб в обмін на "втручання" в цю історію їм щось пообіцяли американці.
  • США також поки тримає паузу. Причина цієї паузи полягає в тому, що американцям особливо нема що запропонувати туркам, також є складна ситуація з невиконанням санкцій зі сторони країн Центральної Азії (в самій центральній Азії США, можливо, найслабші за останні 30 років.
  • Китай також чекає. Крім всього іншого, не забувайте, якщо хтось і захоче швидко відновлювати наші порти, то це вже бути якраз Китай.

Читайте також: Припинення зернового коридору суттєво позначиться на економіці

На жаль, ця "пауза" може тривати ще приблизно місяць (критична точка — кінець середня, коли потрібно буде розв'язувати питання добрив, де Росія та Білорусь займають до 40% світового ринку.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Економіка
Росія
Китай
Одеса
Туреччина
експорт зерна
США
ракетний удар
Читайте також:
27 липня, 2023 четвер
МЗС України відкликало з Південної Кореї дипломата, який влаштував бійку в барі в Сеулі
Чехія Україна
27 липня, 2023 четвер
Росія звинуватила Чехію у русофобії – Прага різко відповіла: "Геть з України"
Путін
27 липня, 2023 четвер
Путін заявив, що РФ готова замінити українське зерно та безкоштовно постачати його в країни Африки
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.05
    Купівля 37.05
    Продаж 37.81
  • EUR
    Купівля 41.1
    Продаж 42.04
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
28 липня
11:04
Огляд
міжнародний огляд
ЗСУ посилюють наступ і ламають "зуби дракона" на півдні, а Путін зваблює шість країн Африки. Акценти світових ЗМІ 28 липня
10:59
Володимир Зеленський
"Не віримо, що РФ не захоче повернутися з агресією": Зеленський сказав, якою має бути перемога України
10:54
Віктор Медведчук
Проєкт "Другая Украина": Медведчук та пропагандист Жарких заснували антиукраїнську організацію в РФ
10:23
На Філіппінах перекинувся пасажирський човен: 26 людей загинули
10:22
ПВК Вагнер
"Нагнітають ситуацію": у Держприкордонслужбі розповіли про дії ПВК Вагнера у Білорусі
10:22
долар євро валюта обмін
Курс валют на 28 липня: ціни на долар, євро, злотий
10:19
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Звільнення Старомайорського дає змогу ЗСУ активізуватися на захід і схід від нього, - Згурець
10:15
Києво-Печерська лавра
Києво-Печерська Лавра подала до суду через експертизу про наявність зв’язків УПЦ з МП
09:59
"Остання російська провокація": президентка Грузії відреагувала на прибуття в Батумі лайнера з російськими туристами і протести місцевих
09:40
війна Україна
Україна відзначає День Державності: історія й традиції
09:40
Дрони
США виділили Україні дрони Skydio для документування воєнних злочинів РФ
09:38
санкції проти Росії
Автомобілі, яхти, тканина та вироби з металів: Японія ввела нові санкції проти РФ
09:22
Судан
Сторони конфлікту в Судані припинили переговори: домовитися про режим припинення вогню не змогли
09:20
ЧВК Вагнер
У Білорусі зафіксували 13-ту колону найманців ПВК Вагнера з щонайменше 80 одиниць техніки, - Гаюн
09:00
Св. Володимир
День хрещення Київської Русі -  України: про що варто пам'ятати
08:47
Трамп
Трампу пред'явили додаткові звинувачення у справі щодо зберігання секретних документів
08:33
Штучний інтелект, ШІ
Сенат США заявив про стурбованість потенціалом штучного інтелекту і планує скликати експертів
08:23
Оновлено
росія мобілізація
Втрати Росії за добу війни в Україні: 560 солдатів, 14 бойових бронемашин та 11 безпілотників
08:03
Оновлено
Кремль москва
Міноборони РФ звинуватило ЗСУ в атаці дроном на Москву
08:02
OPINION
Орест Сохар
Путін пробує підкупити Ердогана
07:43
Китай та росія
Китай та Росія посилили економічне партнерство, це сприяло пом'якшенню тиску західних санкцій, - розвідка США
06:58
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон
Шведський прем'єр "надзвичайно стурбований" наслідками акцій зі спаленням Корану в країні
06:37
Кремль
ISW: Кремль намагається представити контрнаступ України невдалим
06:12
війська Руанди
Війська Руанди спробували вторгнутися до Республіки Конго, атакували прикордонників
06:00
Анонс
Андрій Ярмоленко, "Динамо"
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 1-го туру чемпіонату України 2023/24
05:28
Держдеп США
"Дії повинні бути голосніше, ніж слова": у США відреагували на заяву Путіна про безкоштовне зерно країнам Африки
04:27
міномет
На Сумщині росіяни знищили ферму: загинуло понад півсотні тварин
03:44
Мірча Луческу
Коментатор Вацко заінтригував інформацією про хитке становище Луческу в "Динамо"
02:38
Антоніу Гутерреш
Гутерреш відреагував на путінський зерновий хабар африканським посіпакам, назвав його "жменькою пожертв"
02:22
Максим Шварцман
На війні загинув Максим Шварцман, який у цивільному житті був фотокореспондентом
01:19
Давід Сільва
Легендарний капітан "Манчестер Сіті" завершив кар'єру
00:58
Авдіївка
Загарбники обстріляли Авдіївку: вбили місцевого жителя та поранили ще двох чоловіків
00:51
Харківщина. Російський обстріл
Росіяни влучили у приватний будинок на Харківщині: поранено 5 мирних жителів
00:22
путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 27 липня
00:10
Ексклюзив
Роман Костенко
Військовий експерт Костенко розповів, що потрібно Україні для розблокування портів
00:03
Рашисти не припиняють обстрілювати Дніпропетровщину
На Дніпропетровщині в місті, де народився Брежнєв, з центрального скверу прибрали його бюст
00:02
Грузини прогнали з Батумі лайнер з росіянами
Грузини прогнали з порту Батумі лайнер з російськими туристами
2023, четвер
27 липня
23:53
Ексклюзив
Молдова
У Молдові встановлюють румунські радари ППО, - ексміністр оборони Шалару
23:51
Оновлено
Ольга Харлан та Анна Смірнова (праворуч)
Харлан дискваліфікували на ЧС з фехтування після провокації росіянки: Україна готує апеляцію
23:24
Володимир Зеленський
Зеленський про позбавлення Арістова мандата: виїзд посадовців за кордон треба перевіряти до секунди
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV