У Росії триває Африканський саміт, й ключове питання там — зернова угода. Потім, на жаль, обстріли, з великою часткою імовірності, можуть продовжитися.

Поки, на жаль, маємо констатувати таке:

Туреччина не поспішає тиснути на РФ в цьому питанні. Головна причина — для турків важливо, щоб в обмін на "втручання" в цю історію їм щось пообіцяли американці.

США також поки тримає паузу. Причина цієї паузи полягає в тому, що американцям особливо нема що запропонувати туркам, також є складна ситуація з невиконанням санкцій зі сторони країн Центральної Азії (в самій центральній Азії США, можливо, найслабші за останні 30 років.

Китай також чекає. Крім всього іншого, не забувайте, якщо хтось і захоче швидко відновлювати наші порти, то це вже бути якраз Китай.

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На жаль, ця "пауза" може тривати ще приблизно місяць (критична точка — кінець середня, коли потрібно буде розв'язувати питання добрив, де Росія та Білорусь займають до 40% світового ринку.

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Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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