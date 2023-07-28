Москва використовує ракетний козир у політиці
Цими днями вірогідність обстрілів Одеси — мінімальна
У Росії триває Африканський саміт, й ключове питання там — зернова угода. Потім, на жаль, обстріли, з великою часткою імовірності, можуть продовжитися.
Поки, на жаль, маємо констатувати таке:
- Туреччина не поспішає тиснути на РФ в цьому питанні. Головна причина — для турків важливо, щоб в обмін на "втручання" в цю історію їм щось пообіцяли американці.
- США також поки тримає паузу. Причина цієї паузи полягає в тому, що американцям особливо нема що запропонувати туркам, також є складна ситуація з невиконанням санкцій зі сторони країн Центральної Азії (в самій центральній Азії США, можливо, найслабші за останні 30 років.
- Китай також чекає. Крім всього іншого, не забувайте, якщо хтось і захоче швидко відновлювати наші порти, то це вже бути якраз Китай.
Читайте також: Припинення зернового коридору суттєво позначиться на економіці
На жаль, ця "пауза" може тривати ще приблизно місяць (критична точка — кінець середня, коли потрібно буде розв'язувати питання добрив, де Росія та Білорусь займають до 40% світового ринку.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.05
Купівля 37.05Продаж 37.81
-
EUR
Купівля 41.1Продаж 42.04
- Актуальне
- Важливе