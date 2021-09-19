"Моссад" ліквідував "батька" іранської ядерної бомби за допомогою робота-вбивці, - NYT

Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, агенти "Моссаду" намагалися ліквідувати Фахрізаде ще в 2009 році. Тоді розвідка запідозрила витік інформації, після чого операція була скасована. Розвідка розпочала підготовку нової операції наприкінці 2019 після серії зустрічей ізраїльських офіційних осіб з американськими високопосадовцями. У них брали участь директор "Моссада" Йосі Коен, президент США Дональд Трамп, держсекретар Майк Помпео і директор ЦРУ Джина Хаспел. Після того, як Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди, Ізраїль вирішив повернутися до операції.

Раніше телеканал "Аль-Алям" повідомив, що Мохсен Фахрізаде був убитий за допомогою зброї ізраїльського виробництва, керованої через супутник. За словами секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані, вбивство вченого було скоєно з використанням електронного обладнання, вбивць на місці злочину не було.

Мохсен Фахрізаде загинув 27 листопада 2020 року в іранському місті Абсард. Вчений пересувався в броньованій машині, але був убитий, коли вийшов назовні, помилково прийнявши звуки пострілів за проблеми з двигуном. Іранська влада поклала відповідальність за вбивство вченого на Ізраїль.

27 листопада 2020 року у Тегерані невідомі розстріляли "Мерседес" одного з керівників ядерної програми Ірану, вченого-ядерника Мухсіна Фахрізаде

Іран звинуватив Ізраїль у теракті, що призвів до смерті науковця-ядерника

Згідно з джерелами New York Times у розвідці США, саме Ізраїль ліквідував розробника ядерної програми країни

10 червня керівник "Моссаду" Йоссі Коген натякнув на можливу ліквідацію інших науковців, які беруть участь в розробці ядерної зброї Іраном.

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