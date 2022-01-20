МОЗ Британії: коронавірус може залишитися назавжди, тому треба навчитися жити з ним
Очільник МОЗ Великої Британії Саджид Джавід заявив, що COVID-19 може залишитися з людством на багато років або назавжди, тому потрібно навчитися з ним жити
Про це пише Sky News.
"COVID не зникає. Він буде з нами багато років, можливо, назавжди, і ми маємо навчитися з цим жити... Я думаю, що ми ведемо Європу на шляху переходу від пандемії до ендемії, і ми лідируємо в тому, щоб показати світові, як можна жити з COVID", - наголосив міністр.
Він припустив, що вакцинуватися від коронавірусу, можливо, доведеться щороку.
Саджид Джавід порівняв коронавірус із грипом, пояснивши, що люди навчилися жити з ним.
"На жаль, люди також помирають від грипу. У важкий рік грипу ви можете втратити близько 20 тис. життів, але ми не закриваємо всю нашу країну та не запроваджуємо багато обмежень, щоб боротися з цим. Ми повинні продовжувати своє життя з розумними та пропорційними заходами", - підсумував очільник МОЗ Великої Британії.
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