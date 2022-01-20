МОЗ Британії: коронавірус може залишитися назавжди, тому треба навчитися жити з ним

Про це пише Sky News.



"COVID не зникає. Він буде з нами багато років, можливо, назавжди, і ми маємо навчитися з цим жити... Я думаю, що ми ведемо Європу на шляху переходу від пандемії до ендемії, і ми лідируємо в тому, щоб показати світові, як можна жити з COVID", - наголосив міністр.



Він припустив, що вакцинуватися від коронавірусу, можливо, доведеться щороку.



Саджид Джавід порівняв коронавірус із грипом, пояснивши, що люди навчилися жити з ним.



"На жаль, люди також помирають від грипу. У важкий рік грипу ви можете втратити близько 20 тис. життів, але ми не закриваємо всю нашу країну та не запроваджуємо багато обмежень, щоб боротися з цим. Ми повинні продовжувати своє життя з розумними та пропорційними заходами", - підсумував очільник МОЗ Великої Британії.



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