МОЗ дозволив щепити COVID-вакциною Pfizer дітей з 12 років, але лише у деяких випадках
Міністерство охорони здоров'я дозволило щепити вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech від COVID-19 дітей з 12 років у визначеному переліку випадків
Про це пресслужба Міністерства охорони здоров'я повідомила у Facebook.
"Враховуючи наявні наукові дослідження, рекомендації ВООЗ та відповідні зміни до інструкції вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech, цей препарат дозволено використовувати дітям віком від 12 років в Україні", - йдеться у повідомленні.
Водночас, зазначається, що отримати вакцину Pfizer дитина віком від 12 років може лише у кількох випадках.
Зокрема, вакцинувати дитину можна, якщо вона має високі ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після хвороби на COVID-19 через супутні хвороби та не має протипоказань до вакцинації. Також діти можуть отримати щеплення, якщо вона з метою об'єднання сім'ї виїжджає за кордон до країни, де вимагається сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію.
Вакцинацію зможуть отримати також діти, які виїжджають на навчання за кордон, є учасниками міжнародних спортивних змагань або інших заходів у країнах, які для перетину кордону вимагають сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію.
Також вакцинація дозволена для дітей віком від 12 років, які отримали першу дозу вакцини Pfizer/BioNTech в іншій країні та має документи на підтвердження цього.
У пресслужбі зазначили, що для отримання щеплення батьки дітей 12-15 років або самі діти віком 16-17 років мають звернутися до педіатра або сімейного лікаря.
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