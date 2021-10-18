МОЗ готує перелік протипоказань до вакцинації від коронавірусу
Міністерство охорони здоров'я готує повний перелік протипоказань до вакцинації від COVID-19
Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає РБК-Україна.
Він зазначив, що зараз завершується опрацювання повного переліку постійних або тимчасових протипоказів до вакцинації.
"Сподіваємося, що на цьому тижні цей перелік буде вже офіційно оприлюднено. Воно не буде затверджуватися постановою Кабміну, це буде роз'яснення і також буде рекомендовано формат довідки для видачі", - наголосив Кузін.
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