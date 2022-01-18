МОЗ оприлюднило перелік симптомів штаму "Омікрон"

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



"Світові тенденції свідчать про стрімке поширення нового штаму COVID-19 "Омікрон". Наразі щодо нього ще тривають дослідження, проте вже можна виокремити симптоми, які найчастіше зустрічаються у хворих на вказаний штам", - зазначили в міністерстві.



У 73% випадків трапляється нежить, у 67,5% - головний біль, у 63,5% - втома. Також у 60% хворих зафіксували чхання та біль у горлі.



У МОЗ зауважили, що немає суттєвої різниці між симптомами варіантів коронавірусу "Омікрон" і "Дельта". Інфіковані на штам "Дельта", крім уже перелічених ознак, мають кашель (43,5%), хриплий голос (35,7%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.



"Попри те, що симптоми "Омікрону" здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки", - наголосили в МОЗ.



Через стрімке поширення цього штаму в небезпеці перебувають ті, хто не має базового курсу вакцинації.



"При появі будь-яких симптомів ГРВІ у першу чергу варто звернутись до свого сімейного лікаря. Той, у свою чергу, має надати направлення на тестування на COVID-19. До результатів тестування та під час видимих симптомів варто не відвідувати місць загального скупчення людей та дотримуватись режиму самоізоляції", - додали в МОЗ.



У міністерстві нагадали, що в "Омікрону" менший інкубаційний період, ніж у "Дельти. У середньому він триває три доби.



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