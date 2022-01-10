МОЗ планує направити до сіл близько 800 бригад для вакцинації

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.



Під час наради Кабінету Міністрів було порушено питання заохочення сільського населення до вакцинації.



МОЗ, зі свого боку, планує організувати роботу близько 800 мобільних бригад, які пересуватимуться по селах.



Зазначається, що це забезпечить доступність до вакцинації.



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