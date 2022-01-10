МОЗ планує направити до сіл близько 800 бригад для вакцинації
Міністерство охорони здоров'я планує заохочувати до вакцинації мешканців сіл
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Під час наради Кабінету Міністрів було порушено питання заохочення сільського населення до вакцинації.
МОЗ, зі свого боку, планує організувати роботу близько 800 мобільних бригад, які пересуватимуться по селах.
Зазначається, що це забезпечить доступність до вакцинації.
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