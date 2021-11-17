МОЗ планує посилити карантинні обмеження для "жовтої" зони
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в "жовтій" зоні планують ввести вимогу повної вакцинації для працівників і відвідувачів закладів
Про це Ляшко сказав на брифінгу 17 листопада.
Міністр охорони здоров'я розповів, що міністерство працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.
Згідно з цими змінами, у "жовтій" зоні карантинних обмежень працівникам і відвідувачам закладів потрібно буде мати повний курс щеплення від коронавірусу.
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