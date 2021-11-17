МОЗ планує посилити карантинні обмеження для "жовтої" зони

Про це Ляшко сказав на брифінгу 17 листопада.



Міністр охорони здоров'я розповів, що міністерство працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.



Згідно з цими змінами, у "жовтій" зоні карантинних обмежень працівникам і відвідувачам закладів потрібно буде мати повний курс щеплення від коронавірусу.

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