МОЗ розглядає введення привілеїв для вакцинованих українців: спиратимуться на досвід західних країн
Міністерство охорони здоров'я розглядає введення послаблень для вакцинованих від COVID-19 українців
Про це заявив на брифінгу міністр Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.
"Будуть запроваджуватися обмеження, але для певних сфер економіки буде дозволено працювати навіть в "червоному" рівні. Наприклад, кінотеатри, вони зможуть працювати, якщо колектив буде вакцинований і відвідувачі будуть показувати COVID-сертифікат", - сказав Ляшко.
Він додав, що таких сфер є достатньо.
"Ми це бачимо у Франції, Німеччині.. розглядаються різні варіанти. Ми можемо брати досвід країн ЄС і США подивитись що спрацьовує, а що ні та обрати оптимальний варіант", - зазначив Ляшко.
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