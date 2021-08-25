МОЗ розглядає введення привілеїв для вакцинованих українців: спиратимуться на досвід західних країн

Про це заявив на брифінгу міністр Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.

"Будуть запроваджуватися обмеження, але для певних сфер економіки буде дозволено працювати навіть в "червоному" рівні. Наприклад, кінотеатри, вони зможуть працювати, якщо колектив буде вакцинований і відвідувачі будуть показувати COVID-сертифікат", - сказав Ляшко.

Він додав, що таких сфер є достатньо.

"Ми це бачимо у Франції, Німеччині.. розглядаються різні варіанти. Ми можемо брати досвід країн ЄС і США подивитись що спрацьовує, а що ні та обрати оптимальний варіант", - зазначив Ляшко.