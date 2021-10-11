МОЗ розпочало позапланові перевірки шкільних їдалень

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.



Згідно з повідомленням, виявлені під час раптових перевірок носії інфекції будуть відсторонені від роботи на час лікування і до повного одужання.



За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, у цьому навчальному році в закладах освіти вже було зафіксовано резонансні спалахи кишкових інфекцій, які відбулися через порушення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм - працівники їдалень, які готували їжу, були заражені золотистим стафілококом.

"Ми розглянули обидва випадки і вирішили запровадити додатковий контроль, тому розпочали раптові перевірки на носійство, зокрема, золотистого стафілокока в працівників харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів. Це дозволить нам побачити реальну картину того, що відбувається з безпекою в системі шкільного харчування", - цитує пресслужба слова Ляшка.



Міністр зауважив. що раптові перевірки допоможуть з'ясувати, чи відбуваються насправді медичні огляди, які мають проходити працівники харчоблоків, або це просто формальність.