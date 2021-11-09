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МОЗ використало 8,5 млрд грн з держбюджету на закупівлю COVID-вакцин, - StateWatch

9 листопада, 2021 вiвторок
10:51
Економіка вакцина

Міністерство охорони здоров'я витратило 8,5 млрд грн на вакцинацію населення від COVID-19 із передбачених 10,5 млрд грн

Про це повідомляє експертна організація StateWatch.

Згідно з повідомленням, МОЗ витратило 8,5 млрд грн з передбачених 10,5 млрд грн за бюджетною програмою "Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Відтак, наразі витрачено 81% коштів, передбачених на вакцинацію населення.

Зазначається, що в суму програми входять 9,1 млрд грн коштів загального фонду державного бюджету та 1,4 млрд грн коштів зі спеціального фонду.

Відповідно до показників паспорта бюджетної програми вакцинації населення від COVID-19, всього до кінця року двома дозами вакцини має бути щеплено 18,9 млн осіб. Загальна кількість доз вакцини, яку планувалося закупити - близько 37,9 млн.

Окрім вакцини, кошти програми передбачені також на закупівлю 1,67 млн одиниць розчинника для введення 10 млн доз вакцини; 29,3 млн ін'єкційних шприців, а також близько 653 тис. контейнерів для утилізації медичних відходів.

Експерти зазначили, що за оперативними даними Ради національної безпеки і оборони станом на 8 листопада 2021 року було закуплено 27,8 млн доз вакцини. З них 19,8 млн - за кошти держбюджету, а 8 млн - за кошти міжнародних партнерів (програма COVAX).

Зазначимо, станом на 9 листопада кількість вакцинованих двома дозами в Україні становить близько 8 млн людей, а однією - близько 11,4 млн людей.

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Вакцинація
Держбюджет
Коронавірус
вакцини
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