МОЗ затвердив перелік протипоказань для COVID-вакцинації, - Радуцький
МОЗ затвердив перелік медичних протипоказань та застережень для вакцинації від COVID-19
Про це у Facebook написав керівник комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.
“У документі вказані типи протипоказань. Це можуть бути абсолютні протипоказання, якщо існує чітко визначена ймовірність виникнення серйозної побічної реакції. А також – застереження (вакцинація з пересторогою), коли остаточне рішення щодо щеплення приймається лікарем з урахуванням переваг над ризиками. Протипоказання також можуть носити характер постійних або тимчасових”, - написав Радуцький.
За його словами, загалом визначено 16 причин для або відмови від вакцинації (постійної чи тимчасової), або для її проведення з пересторогою. Радуцький не навів у своєму дописі перелік таких застережень.
“Довідки про протипоказання для щеплення почнуть видавати на початку листопада. За оцінками МОЗ, реальні протипоказання до вакцинації від коронавірусу має не більше ніж 1% населення”, - додав нардеп.
Дані про пацієнтів, яким протипоказана вакцинація, вноситимуться до електронної системи охорони здоров’я – українці зможуть згенерувати документ у застосунку «Дія».
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