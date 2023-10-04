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"Можуть підірвати національну єдність в Україні": у WSJ пояснили ризики проведення виборів під час війни

4 жовтня, 2023 середа
23:27
Суспільство вибори

Видання WSJ пояснило, чим небезпечні вибори під час війни: серед ризиків значиться можливий підрив національної єдності, безпекова ситуація та свобода ЗМІ

Про це пише видання "Букви", цитуючи The Wall Street Journal.

WSJ наводить слова експрезидента України Петра Порошенка про те, що проведення виборів під час війни було б “катастрофою для України”, оскільки вони були б “неконституційними” і “безумовно недемократичними”.

Видання нагадує, що у вересні сто великих українських організацій підписали листа, в якому стверджували, що “вибори й повномасштабна війна - несумісні”. Підписанти вважають, що таке голосування може призвести до “втрати легітимності як процесу, так і виборних органів” і “суттєвої дестабілізації держави загалом.

Законодавство про вибори під час воєнного стану

Ольга Айвазовська, голова громадської організації ОПОРА, яка вважається українським головним спостерігачем за виборами вважає, що є конституційні та законодавчі обмеження щодо проведення виборів у воєнний час.

Окрім того видання нагадує, що за статтею 83 Конституції України, депутати Верховної Ради залишаються на посадах до завершення воєнного стану і проведення нових виборів. Чинне законодавство також забороняє вносити зміни до Конституції та проводити президентські чи парламентські вибори під час воєнного стану.

Стан ЗМІ та опозиційних сил під час виборів

WSJ наголошує, що "обмеження деяких свобод під час воєнного стану може завдати шкоди опозиції",

Видання підкреслює, що наразі найбільшу тривогу викликає ситуація з українським телерадіомовленням, оскільки шість телеканалів випускають цілодобовий телемарафон, який контролюється урядом, аби "координувати офіційну інформацію під час війни”.

"Держава повністю контролює наратив і наявність відмінностей думок”, – коментує цю ситуацію Іванна Климпуш-Цинцадзе, опозиційна депутатка від партії Порошенка “Європейська Солідарність”.

Зокрема, телемарафон виключив участь трьох опозиційних каналів - “5 каналу”, “Прямого” та “Еспресо". Зазначається, що хоча на них не накладено обмежень в іншому медіапросторі, українці похилого віку особливо покладаються на телевізійні трансляції новин. WSJ вважає, що такий контроль над інфопростором не є правильним на другий рік повномасштабного вторгнення.

Окрім того, одним з ризиків є комендантська година та заборона “мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій”, оскільки вони можуть перешкоджати у створенні агітації.

"Однією з причин зупинення виборів під час воєнного стану є забезпечення того, щоб чиновники могли зосередити свою увагу на війні замість агітації", - наголошує ЗМІ.

Національна єдність та безпекова ситуація

Окрім того, українці побоюються, що вибори під час війни можуть підірвати національну єдність. Видання наголошує, що через тимчасову окупацію, не всі громадяни можуть брати участь у виборах - так, вже під час виборів 2019 року приблизно 12% українців не змогли брати участь, бо проживали в окупованому Криму та на Донбасі. Цей відсоток стане значно більшим, оскільки Росія окупувала низку українських територій, тобто, фактично, Україна "відмовиться" від виборців з цих регіонів.

Також, за оцінками ООН, майже 6,2 мільйона українців залишили країну, і забезпечення їх голосування було б складним. 

Питання безпеки лишається актуальним, оскільки РФ може націлитися на виборчі ділянки, якщо українцям доведеться голосувати особисто. Зокрема, Україна не зможе гарантувати безпеку та присутність міжнародних спостерігачів. 

"Без спостерігачів вибори під час війни не були б такими прозорими чи ретельно перевіреними, як попередні, що створило б можливість для Росії оголосити результати недійсними", - пояснює видання. 

вибори
вибори президента
Війна з Росією
окуповані території
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