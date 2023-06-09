Про це повідомляє Еспресо.TV.

The Hardkiss та TVORCHI планували представити пісню "Мрійники" ще тиждень тому, проте через трагічні події в Україні відкладали реліз.

"Не так ми планували її представити ще тиждень тому. Та маємо надію, що сьогодні вона подарує комусь віру. Маємо працювати далі і мріяти", - йдеться у повідомленні на офіційному фейсбуці The Hardkiss.

Відомо, що пісню "Мрійники" музиканти почали готувати ще у 2021 році.