"Мрійники": The Hardkiss та TVORCHI випустили спільний трек
У п'ятницю, 9 червня, українські гурти The Hardkiss та TVORCHI презентували спільний трек під назвою "Мрійники"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
The Hardkiss та TVORCHI планували представити пісню "Мрійники" ще тиждень тому, проте через трагічні події в Україні відкладали реліз.
"Не так ми планували її представити ще тиждень тому. Та маємо надію, що сьогодні вона подарує комусь віру. Маємо працювати далі і мріяти", - йдеться у повідомленні на офіційному фейсбуці The Hardkiss.
Відомо, що пісню "Мрійники" музиканти почали готувати ще у 2021 році.
- 9 червня лідер українського гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець розповів, що записався, а потім звільнився з Мукачівського батальйону тероборони та зайнявся волонтерством.
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