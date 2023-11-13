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Мустафа Джемілєв у день 80-річчя отримав звання Героя України

13 листопада, 2023 понедiлок
16:40
Суспільство Мустафа Джемілєв

На день свого 80-річчя нардеп та ексголова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв отримав звання Героя України

Про це повідомив Володимир Зеленський.

"Сьогодні Мустафі Джемілєву виповнилося 80 років. Привітав його, подякував за захист свободи України й кримськотатарського народу та відзначив званням Героя України. Сильна, достойна, смілива людина. Життя, присвячене захисту волі народів. Побажав того, чого бажаємо ми всі: перемоги України та свободи для всіх частин нашої держави. І робимо все, щоб наблизити звільнення Криму", - йдеться у повідомленні.

Довідково. Мустафа Джемілєв - політичний та громадський діяч України кримськотатарського походження, правозахисник, учасник дисидентського руху, політичний в'язень, нардеп від фракції партії "Європейська Солідарність".

Народився 13 листопада 1943 року у Криму. 18 травня 1944 року, разом з усім кримськотатарським народом маленький Мустафа та його родина були депортовані радянською владою до Узбекистану.

За часів СРСР Джемілєв був 7 разів судимий за власні політичні погляди, протягом 15 років був у засланні в Якутії. Один із засновників та член Ініціативної групи із захисту прав людини в СРСР. 

Був головою Меджлісу кримськотатарського народу від його заснування і аж до 2013 року. Також був членом комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (з 1998 року), головою підкомітету з питань депортованих народів, національних меншин та жертв політичних репресій (2 вересня 2003 - 15 червня 2007), головою підкомітету з питань етнополітики, прав корінних народів та національних меншин України, жертв політичних репресій (з грудня 2012 року).

З 20 серпня 2014 року до 18 травня 2019 року був Уповноваженим Президента України у справах кримськотатарського народу.

Крим
Володимир Зеленський
Мустафа Джемілєв
Меджліс
Герої України
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