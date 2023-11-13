Мустафа Джемілєв у день 80-річчя отримав звання Героя України

Про це повідомив Володимир Зеленський.

"Сьогодні Мустафі Джемілєву виповнилося 80 років. Привітав його, подякував за захист свободи України й кримськотатарського народу та відзначив званням Героя України. Сильна, достойна, смілива людина. Життя, присвячене захисту волі народів. Побажав того, чого бажаємо ми всі: перемоги України та свободи для всіх частин нашої держави. І робимо все, щоб наблизити звільнення Криму", - йдеться у повідомленні.

Довідково. Мустафа Джемілєв - політичний та громадський діяч України кримськотатарського походження, правозахисник, учасник дисидентського руху, політичний в'язень, нардеп від фракції партії "Європейська Солідарність".

Народився 13 листопада 1943 року у Криму. 18 травня 1944 року, разом з усім кримськотатарським народом маленький Мустафа та його родина були депортовані радянською владою до Узбекистану.

За часів СРСР Джемілєв був 7 разів судимий за власні політичні погляди, протягом 15 років був у засланні в Якутії. Один із засновників та член Ініціативної групи із захисту прав людини в СРСР.

Був головою Меджлісу кримськотатарського народу від його заснування і аж до 2013 року. Також був членом комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (з 1998 року), головою підкомітету з питань депортованих народів, національних меншин та жертв політичних репресій (2 вересня 2003 - 15 червня 2007), головою підкомітету з питань етнополітики, прав корінних народів та національних меншин України, жертв політичних репресій (з грудня 2012 року).

З 20 серпня 2014 року до 18 травня 2019 року був Уповноваженим Президента України у справах кримськотатарського народу.