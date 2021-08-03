МВФ надасть Україні $2,7 млрд допомоги
Міжнародний валютний фонд затвердив виділення $2,7 млрд для України
Про це повідомив заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован у Facebook.
"2 серпня керівники МВФ більшістю голосів фінально затвердили алокацію СПЗ (спеціальних прав запозичення) на $650 млрд, з яких Україна безумовно отримає понад $2,7 млрд", - написав Рашкован.
Рішення набуде чинності 23 серпня.
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