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МВФ надасть Україні $2,7 млрд допомоги

3 серпня, 2021 вiвторок
08:57
Економіка МВФ

Міжнародний валютний фонд затвердив виділення $2,7 млрд для України

Про це повідомив заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован у Facebook.

"2 серпня керівники МВФ більшістю голосів фінально затвердили алокацію СПЗ (спеціальних прав запозичення) на $650 млрд, з яких Україна безумовно отримає понад $2,7 млрд", - написав Рашкован.

Рішення набуде чинності 23 серпня.
 

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МВФ
допомога Україні
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