МВФ надасть Україні $2,7 млрд допомоги

Про це повідомив заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован у Facebook.

"2 серпня керівники МВФ більшістю голосів фінально затвердили алокацію СПЗ (спеціальних прав запозичення) на $650 млрд, з яких Україна безумовно отримає понад $2,7 млрд", - написав Рашкован.

Рішення набуде чинності 23 серпня.

