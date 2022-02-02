МВФ підтримає країни, на які негативно вплине можливе відключення РФ від SWIFT

Про це повідомляє Reuters.

"Якщо ми опинимося в ситуації, коли виникнуть побічні ефекти (від відключення Росії від SWIFT, - ред.), що вимагатимуть більш активної участі МВФ в інших країнах, ми, звичайно, будемо там. У нас ще є кредитні можливості на суму близько $700 млрд", - зазначила Георгієва.

Директорка МВФ додала, що можливі економічні санкції проти РФ перервуть деякі фінансові операції та функціонування фінансової системи.

Георгієва також наголосила, що сподівається на дипломатичне вирішення збройного конфлікту на Сході України. Крім того, вона зазначила, що МВФ уже підтримує українську економіку, і до червня 2022 року у рамках розширеної кредитної програми Україні передадуть $2,2 млрд. З них $700 млн передали вже у листопаді 2021 року.

"Україна відповідально діяла щодо нарощування резервів, вона також отримала вигоду від розподілу спеціальних прав запозичення, який ми зробили минулого року. І в цьому сенсі ми бачимо свій шлях для підтримки саме української економіки досить чітко протягом наступного місяця", - сказала вона.