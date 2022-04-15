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Війна з Росією: хроніка
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МВФ погіршить економічний прогноз для 143 країн через російську війну в Україні

15 квітня, 2022 п'ятниця
14:30
Економіка МВФ

Російська війна, розв'язана в Україні, матиме наслідки для економік 143 держав, які генерують 86% світового ВВП

Про це повідомила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, передає FinClub.

За її словами, через війну Росії в Україні Фонд погіршить прогнози зростання економік 143 країн на 2022-й та наступні роки. Ці країни виробляють 86% світового ВВП.

Зокрема, війна негативно вплинула на імпортерів харчових продуктів, енергоресурсів у Європі, Азії, Африці та на Близькому Сході.

Навіть ті країни, які експортують нафту, газ та метали і мають зиск від зростання світових цін на енергоресурси, потерпають від невизначеності та послаблення світової економіки, пояснила Георгієва. Вона додала, що втрати від цих негативних факторів не компенсуються сприятливими для експортерів цінами на ринках.

Також директорка-розпорядниця МВФ застерегла, що пандемія COVID-19 також залишається ризиком для світової економіки через можливість появи нових штамів.

"‎Простіше кажучи, на нас чекає криза на тлі кризи. Ударні хвилі від вторгнення росії в Україну, руйнування української економіки поширюються по всьому світу", – підкреслила Георгієва.

Нагадаємо, Росія просить Бразилію підтримати їх у МВФ, Світовому банку та G20.

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МВФ
світова економіка
міжнародний валютний фонд
прогноз
війна з Росією
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