МВС передало до музею 7 справ про геноцид українців владою СРСР під час Голодомору 1932-1933 року

Про це заявила заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян, передає Інтерфакс-Україна.

"Минулого року ми з Національним музеєм Голодомору-геноциду підписали меморандум про взаємодію і в межах співпраці музей отримав перші дві оцифровані копії розсекречених архівних матеріалів кримінальних проваджень. Сьогодні ми передаємо музею копії ще семи розсекречених кримінальних справ", - заявила Акопян



За її словами, ці кримінальні справи стосуються конкретних засуджених людей - жертв голодомору і їх особистих історій і свідчать факти цілеспрямованого геноциду проти української нації.

"Одна з них - справа про масові виступи проти заходів радянської влади в селі Добрянському Сумської області в січні 1932 року. Декілька людей засуджені на різні терміни позбавлення волі", - повідомила вона.

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