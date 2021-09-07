МВС передало до музею 7 справ про геноцид українців владою СРСР під час Голодомору 1932-1933 року
Міністерство внутрішніх справ України передало Національному музею Голодомору сім архівних копій розсекречених справ про факти геноциду радянської влади проти українського часів Голодомору 1932-1933 років
Про це заявила заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян, передає Інтерфакс-Україна.
"Минулого року ми з Національним музеєм Голодомору-геноциду підписали меморандум про взаємодію і в межах співпраці музей отримав перші дві оцифровані копії розсекречених архівних матеріалів кримінальних проваджень. Сьогодні ми передаємо музею копії ще семи розсекречених кримінальних справ", - заявила Акопян
За її словами, ці кримінальні справи стосуються конкретних засуджених людей - жертв голодомору і їх особистих історій і свідчать факти цілеспрямованого геноциду проти української нації.
"Одна з них - справа про масові виступи проти заходів радянської влади в селі Добрянському Сумської області в січні 1932 року. Декілька людей засуджені на різні терміни позбавлення волі", - повідомила вона.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.65
Купівля 26.65Продаж 26.9
-
EUR
Купівля 31.5Продаж 31.9
- Актуальне
- Важливе