МВС Польщі готується прийняти 1 млн українських біженців

З такою заявою виступив віцеміністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацєй Вонсік, чиї слова наводить Польське радіо.



"Є кілька сценаріїв. Можливо, втіляться більш позитивні чи не такі радикальні сценарії, але ми повинні бути готові до "чорного" сценарію, і вже деякий час МВС вживає заходів, щоб ми були готові до приходу цієї хвилі навіть мільйона людей, які при цьому найрадикальнішому елементі можуть з’явитися на нашому східному кордоні", - сказав він.



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За словами урядовця, усіх цих людей пускатимуть до Польщі й надаватимуть усю необхідну допомогу.



Мацєй Вонсік додав, що йдеться про підготовку переходів, медичне обслуговування, проживання та харчування.



"Відповідно до Женевської конвенції ці люди будуть під захистом Польщі, і ми не будемо від цього дистанціюватися. Там, де насправді є біженці, ми повинні їм допомогти, таке міжнародне право, але це також правила співіснування цивілізованих людей, принципи європейської та християнської культури. Ми не втечемо від цього і не будемо від цього захищатися", ,- пояснив заступник очільника польського МВС.



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Разом з тим, Вонсік також закликав не піддаватися на істерику та паніку.



"У нас ще Олімпіада попереду. Здається, Путін має настільки важливі відносини з Китаєм, що він не зробить жодних рішучих кроків до закінчення Олімпіади, тому що це може обернути китайську сторону проти нього", - оцінив він.





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