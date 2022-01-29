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Війна з Росією
Головна війна з Росією Виступаючи з промовою, Лукашенко 36 разів сказав слово "війна"

Виступаючи з промовою, Лукашенко 36 разів сказав слово "війна"

29 січня, 2022 субота
16:37
війна з Росією

Під час виголошення 28 січня 2022 року "Послання до білоруського народу і Національних зборів" самозваний правитель Білорусі Олександр Лукашенко постійно торкався теми війни

У цьому можна переконатися, підрахувавши кількість використань ним цього слова в стенограмі виступу, розміщеній на його сайті, передає Еспресо.TV.

Лукашенко наголошував, що, якщо таке станеться, очолюване ним військо Білорусі воюватиме разом з Росією супроти Заходу й, можливо, проти України, яку зараз нібито налаштовують проти білорусів.

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При цьому він не приховував влаштованої ним мілітаризації білоруських територій, особливо на кордоні з Україною. Але відповідальность за це він також покладає не на себе.

"Захід зробив усе, щоб Білорусь перестала бути джерелом миру у цьому регіоні. Тому нам не треба дорікати тим, що відбувається. Ви цього хотіли", - наголосив Лукашенко.


Білоруські вояки - учасники спільних з РФ навчань дивляться виступ Лукашенка
в польових умовах (світлина з соцмереж)

Загалом Лукашенко за три з половиною години слово "війна" вимовив 36 разів.

Війна і, зокрема, війна проти України є головною темою останніх виступів Лукашенко. На це ще до послання правителя Нацзборам звернув увагу білоруський політолог Валерій Карбалевич.

За словами аналітика, створюваний таким чином високий градус суспільної напруги потрібен нелегітимному керівнику Білорусі задля подальшого утримання влади.

"Основний висновок - зниження напруженості є загрозою для режиму. Тому він пускається в нові закордонні авантюри. Водночас можна констатувати, що в умовах загрози реальної війни, свобода рук, коридор можливостей, поле для маневру Лукашенка різко звузилися. Його залежність від непередбачуваної політики Москви посилилася", - пояснив Карбалевич.

"Я вважаю, що зробити Україну ворогом - нереальне завдання навіть в очах прихильників Лукашенка. Але жах полягає у тому, що Лукашенко привчає білорусів до війни, як до чогось неминучого. Більш того, привчає брати участь в абсолютно чужій війні, не пов'язаній з національними інтересами Білорусі. І це не викликає жодної реакції у (білоруському - ред.) суспільстві", - робить висновок політолог.


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