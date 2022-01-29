Виступаючи з промовою, Лукашенко 36 разів сказав слово "війна"

У цьому можна переконатися, підрахувавши кількість використань ним цього слова в стенограмі виступу, розміщеній на його сайті, передає Еспресо.TV.



Лукашенко наголошував, що, якщо таке станеться, очолюване ним військо Білорусі воюватиме разом з Росією супроти Заходу й, можливо, проти України, яку зараз нібито налаштовують проти білорусів.



Читайте також: На російсько-білоруських навчаннях фігурує карта розчленованої України



При цьому він не приховував влаштованої ним мілітаризації білоруських територій, особливо на кордоні з Україною. Але відповідальность за це він також покладає не на себе.



"Захід зробив усе, щоб Білорусь перестала бути джерелом миру у цьому регіоні. Тому нам не треба дорікати тим, що відбувається. Ви цього хотіли", - наголосив Лукашенко.







Білоруські вояки - учасники спільних з РФ навчань дивляться виступ Лукашенка

в польових умовах (світлина з соцмереж)