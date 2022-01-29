На російсько-білоруських навчаннях фігурує карта розчленованої України
Окрім України, в легенді військових навчань Союзної держави Росії і Білорусі "Союзна рішучість - 2022" кожна з країн - учасниць модельованого конфлікту має по одному відповіднику - з вигаданою назвою, але із тим же розташуванням, що і в реальному житті. Натомість суверенна територія України умовно розподілена між двома державами
Про це свідчить фабула навчання, заявлена штабом навчань, передає Еспресо.TV.
"За сценарієм, на "Республіку Полісся" та "Північну Федерацію" нападають "Західні" - коаліція держав, до якої входять "Няріс", "Поморія", "Клопія" та підконтрольні їм терористичні організації, "чиє зацікавлення в домінуванні в регіоні призвело до виникнення збройного конфлікту", - повідомив начальник Генерального штабу Збройних Сил Білорусі генерал-майор Віктор Гулевич.
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У "Республіці Полісся" й "Північній Федерації" легко впізнаються Білорусь та Росія, а "Нярісу" (назва річки у Вільнюсі) й "Поморії" відповідають Литва та Польща. Точно так вони називалися й на минулих російсько-білоруських навчаннях, що проходили під назвою "Захід-2021" восени 2021 року. Україна у них тоді не фігурувала, позаяк оцінювалася як "нейтральна", а до коаліції "Західних" входила загадкова "Полярна республіка", як відповідник однієї зі скандинавських країн.
Схема "Заходу-2021"
Нині ж Україна, як свідчить оприлюднена карта "Союзної рішучості - 2022", згадується на боці ворожого Союзній державі блоку держав й постає при цьому в вигляді двох різних державних утворень - "Дніпровії" (від слова "Дніпро") та "Клопії", "кордон" між якими проходить між Рівненщиною й Житомирщиною і далі на південь, тобто там до 1939 року закінчувався західний кордон СРСР в межах сучасної України.
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