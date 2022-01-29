На російсько-білоруських навчаннях фігурує карта розчленованої України

Про це свідчить фабула навчання, заявлена штабом навчань, передає Еспресо.TV.



"За сценарієм, на "Республіку Полісся" та "Північну Федерацію" нападають "Західні" - коаліція держав, до якої входять "Няріс", "Поморія", "Клопія" та підконтрольні їм терористичні організації, "чиє зацікавлення в домінуванні в регіоні призвело до виникнення збройного конфлікту", - повідомив начальник Генерального штабу Збройних Сил Білорусі генерал-майор Віктор Гулевич.



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У "Республіці Полісся" й "Північній Федерації" легко впізнаються Білорусь та Росія, а "Нярісу" (назва річки у Вільнюсі) й "Поморії" відповідають Литва та Польща. Точно так вони називалися й на минулих російсько-білоруських навчаннях, що проходили під назвою "Захід-2021" восени 2021 року. Україна у них тоді не фігурувала, позаяк оцінювалася як "нейтральна", а до коаліції "Західних" входила загадкова "Полярна республіка", як відповідник однієї зі скандинавських країн.







Схема "Заходу-2021"