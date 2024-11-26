ЦАХАЛ вдарив по контрабандних шляхах передачі зброї "Хезболлі"
Армія оборони Ізраїлю 25 листопада вдарила по шляхах уздовж сирійсько-ліванського кордону, які використовували для контрабанди зброї терористичній організації "Хезболла"
Про це інформує ЦАХАЛ.
Вказано, що цю операцію провели на основі розвідданих і вона відбулася після аналогічних операцій останніх тижнів, які були спрямовані проти контрабандних маршрутів сирійського режиму в цьому регіоні.
"Це ще один крок у постійних зусиллях ЦАХАЛу з послаблення потенціалу підрозділу 4400 "Хезболли", який відповідає за контрабанду зброї, що використовується в терористичних нападах на ізраїльське цивільне населення і сили ЦАХАЛу", - йдеться у повідомленні.
Армія оборони Ізраїлю наголосила, що залишається відданою запобіганню нарощуванню озброєнь "Хезболли", оскільки це становить пряму загрозу для ізраїльського цивільного населення.
- 24 листопада армія оборони Ізраїлю вразила командний пункт ліванської армії в місті Аль-Амірія на півдні Лівану, в результаті чого щонайменше один солдат загинув і 18 отримали поранення. ЦАХАЛ перепросив за інцидент.
- Актуальне
- Важливе