ЦАХАЛ вдарив по контрабандних шляхах передачі зброї "Хезболлі"

Про це інформує ЦАХАЛ.

Вказано, що цю операцію провели на основі розвідданих і вона відбулася після аналогічних операцій останніх тижнів, які були спрямовані проти контрабандних маршрутів сирійського режиму в цьому регіоні.

"Це ще один крок у постійних зусиллях ЦАХАЛу з послаблення потенціалу підрозділу 4400 "Хезболли", який відповідає за контрабанду зброї, що використовується в терористичних нападах на ізраїльське цивільне населення і сили ЦАХАЛу", - йдеться у повідомленні.

Армія оборони Ізраїлю наголосила, що залишається відданою запобіганню нарощуванню озброєнь "Хезболли", оскільки це становить пряму загрозу для ізраїльського цивільного населення.