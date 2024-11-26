DeepState: Сили оборони зачистили Куп'янськ від росіян
Вночі вівторка, 26 листопада, Сили оборони України завершили зачистку Куп'янська Харківської області від російських окупантів
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"Сили Оборони України завершили зачистку Куп'янська", - йдеться у повідомленні.
Водночас російські окупанти просунулися біля Новомлинська, Дальнього, Костянтинопольського, в Роздольному, Петрівці та Кураховому.
- З початку 25 листопада на фронті між двома арміями відбулося щонайменше 185 бойових зіткнень. Щонайменше 23 рази ворог штурмував позиції українських військових на Куп’янському напрямку неподалік Новомлинська, Колісниківки, Загризового, Синьківки, Лозової, Кругляківки та Зеленого Гаю.
- Актуальне
- Важливе