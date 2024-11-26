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DeepState: Сили оборони зачистили Куп'янськ від росіян

Ольга Бабишена
26 листопада, 2024 вiвторок
02:33
Війна з Росією Куп'янськ

Вночі вівторка, 26 листопада, Сили оборони України завершили зачистку Куп'янська Харківської області від російських окупантів

Зміст

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

"Сили Оборони України завершили зачистку Куп'янська", - йдеться у повідомленні. 

Водночас російські окупанти просунулися біля Новомлинська, Дальнього, Костянтинопольського, в Роздольному, Петрівці та Кураховому. 

  • З початку 25 листопада на фронті між двома арміями відбулося щонайменше 185 бойових зіткнень. Щонайменше 23 рази ворог штурмував позиції українських військових на Куп’янському напрямку неподалік Новомлинська, Колісниківки, Загризового, Синьківки, Лозової, Кругляківки та Зеленого Гаю. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Військові новини
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