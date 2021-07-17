МВС розділять на кілька частин, - Арахамія

Про це голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в етері каналу "Україна 24", передає Еспресо.TV.



"Він мені сказав, що він вирішив умовно на місяць зникнути з інфополя, для того, щоб, по-перше, провести аудит того, що є, і вийти через місяць з пресконференцією, де він розкаже, чим він буде займатися, коли він бачить втілення якихось програм, щоб ми його потім як парламент могли контролювати", - наводить слова політика Українська правда.



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Арахамія також заявив, що одним з головних завдань, що стоять перед Монастирським, є розділення Міністерства внутрішніх справ на кілька окремих підрозділів.



"У нас як у правлячої коаліції є план інституційний щодо отого, що такі великі міністерства треба розбивати на декілька інстанцій - Нацгвардія має бути роз'єднана з поліцією, і прикордонна служба також", - сказав глава фракції.



"Одне з таких головних завдань, які будуть стояти перед міністром – це зробити розділення цих частин", - додав він.



За його словами, Прикордонну службу "точно" заберуть з МВС, а щодо міграційної служби - "питання відкрите".

Як заявляє журналіст Юрій Бутусов, на нове керівництво МВС матиме вплив керівник Офісу президента Андрій Єрмак через свого заступника Олега Татарова, а також через чоловіка секретарки Зеленського Гогілашвілі, який лише нещодавно живе в Україні, а вже обіймає посаду заступника міністра внутршніх справ.

Крім того, на думку Бутусова, після Авакова Єрмак "візьметься" за генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, оскільки вони прагнуть бути політично самостійними.