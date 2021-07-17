МВС розділять на кілька частин, - Арахамія
Новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вирішив на місяць зникнути з українського інформаційного поля
Про це голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в етері каналу "Україна 24", передає Еспресо.TV.
"Він мені сказав, що він вирішив умовно на місяць зникнути з інфополя, для того, щоб, по-перше, провести аудит того, що є, і вийти через місяць з пресконференцією, де він розкаже, чим він буде займатися, коли він бачить втілення якихось програм, щоб ми його потім як парламент могли контролювати", - наводить слова політика Українська правда.
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Арахамія також заявив, що одним з головних завдань, що стоять перед Монастирським, є розділення Міністерства внутрішніх справ на кілька окремих підрозділів.
"У нас як у правлячої коаліції є план інституційний щодо отого, що такі великі міністерства треба розбивати на декілька інстанцій - Нацгвардія має бути роз'єднана з поліцією, і прикордонна служба також", - сказав глава фракції.
"Одне з таких головних завдань, які будуть стояти перед міністром – це зробити розділення цих частин", - додав він.
За його словами, Прикордонну службу "точно" заберуть з МВС, а щодо міграційної служби - "питання відкрите".
- Як заявляє журналіст Юрій Бутусов, на нове керівництво МВС матиме вплив керівник Офісу президента Андрій Єрмак через свого заступника Олега Татарова, а також через чоловіка секретарки Зеленського Гогілашвілі, який лише нещодавно живе в Україні, а вже обіймає посаду заступника міністра внутршніх справ.
- Крім того, на думку Бутусова, після Авакова Єрмак "візьметься" за генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, оскільки вони прагнуть бути політично самостійними.
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