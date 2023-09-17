Польща випробовує перший водневий локомотив

Про це повідомляє Polskie Radio.

Компанія Orlen придбала перший водневий локомотив у Польщі у відчизняного виробника залізничних транспортних засобів PESA Bydgoszcz.

У довгостроковій перспективі концерн планує зосередитися на розвитку ринку збуту водню та будівництві мережі водневих АЗС для залізничного транспорту. До 2030 року компанія планує виділити 7 млрд 400 млн злотих на інвестиції у водневі технології на основі відновлюваних джерел енергії та технології переробки побутових відходів у водень.

"До середини 2024 року ми хочемо випробувати цей локомотив у різних місцях Польщі, у дещо простіших поїздках, але також у промисловому використанні, тобто під час його основної маневрової діяльності. Після всіх перевіркових тестів і підготовки нашого заводу, з точки зору безпеки, для впровадження такого транспортного засобу, ми очікуємо, що наступного року локомотив розпочне свою основну роботу", - сказав директор бюро водневих технологій і синтетичних палив групи Orlen Ґжегож Юзьвяк.

Директор Департаменту водневих технологій концерну Orlen Якуб Любінський наголосив, що потяг має нульовий рівень викидів, тому абсолютно безпечний для навколишнього середовища.

"Ця подорож точно не завдасть шкоди навколишньому середовищу. Вона, безумовно, буде приємною, і це, безперечно, буде перша поїздка такого типу, коли йдеться про використання локомотива на такому маршруті", - сказав він.

Польські фірми Orlen і Lotos Kolej планують остаточно гідрогенізувати парк локомотивів на виробничому заводі в Плоцьку та інших місцях. А також Orlen розвиває мережу загальнодоступних водневих заправок у Польщі та за кордоном.

Довідка

Водневий двигун використовує водень як паливо. Застосування цього хімічного елемента дозволить знизити виснаження запасів вуглеводневих ресурсів. Друга причина зацікавленості в подібних установках - зниження забруднення навколишнього середовища.