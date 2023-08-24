МЗС Німеччини розчароване слабким ефектом економічних санкцій проти РФ
Міністерка закордонних справ Німеччина Анналена Бербок розчарована недостатнім ефектом економічних санкцій країн Заходу проти Росії
Про це пише DW.
"Взагалі економічні санкції повинні мати економічний ефект. Однак це не так. Тому що логіка демократичних країн не діє в автократичних країнах", - висловлюється Бербок у книзі журналіста Штефана Ламбі "Серйозна ситуація. Управління країною під час війни".
Зазначається, що це інтерв'ю було записано 10 липня 2023 року.
"Ми виявили, що за допомогою раціональних рішень, раціональних заходів, які узгоджують між собою цивілізовані уряди, цю війну завершити не вдасться", - наголосила міністерка.
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