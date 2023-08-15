Російські ракети Х-101, виготовлені цьогоріч, містять близько 30 іноземних мікросхем, - Єрмак
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що російські ракети Х-101 містять близько 30 іноземних мікросхем: вони виготовлені цього року
Про це Єрмак написав у telegram.
Він зазначив, що ракети, якими росіяни обстріляли Україну в ніч на 15 серпня були виготовлені цього року у квітні. За словами Єрмака, у ракетах Х-101 виявили близько 30 іноземних мікросхем.
"Інформація збирається, ми працюємо з нашими партнерами, регулярно комунікуємо з ними. Уряди наших партнерів також працюють з виробниками і постачальниками мікросхем", - відзначив він.
Керівник Офісу президента наголосив на необхідності посилення санкції проти РФ.
"Вже було запроваджено обмеження, але санкції потрібно посилювати, щоб росія не могла отримувати критичні компоненти і виготовляти ракети. Група Макфола - Єрмака надає відповідні пропозиції", - додав Єрмак.
- У ніч на 15 серпня армія РФ здійснила масштабну ракетну атаку на Україну. Наразі відомо про влучання по будинках та підприємствах у Дніпрі, Львові, Луцьку та Смілі на Черкащині. Унаслідок атаки є загиблі, постраждалі та руйнування. Детальніше - читайте за посиланням.
- Загалом РФ уночі випустила по території України 28 крилатих ракет різних типів, серед них були Х-101. Українська ППО знищила 16 ракет.
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