Про це Єрмак написав у telegram.

Він зазначив, що ракети, якими росіяни обстріляли Україну в ніч на 15 серпня були виготовлені цього року у квітні. За словами Єрмака, у ракетах Х-101 виявили близько 30 іноземних мікросхем.

"Інформація збирається, ми працюємо з нашими партнерами, регулярно комунікуємо з ними. Уряди наших партнерів також працюють з виробниками і постачальниками мікросхем", - відзначив він.

Керівник Офісу президента наголосив на необхідності посилення санкції проти РФ.

"Вже було запроваджено обмеження, але санкції потрібно посилювати, щоб росія не могла отримувати критичні компоненти і виготовляти ракети. Група Макфола - Єрмака надає відповідні пропозиції", - додав Єрмак.