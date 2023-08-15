Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни випустили по Україні щонайменше 28 крилатих ракет повітряного та морського базування:

4 крилаті ракети Х-22 з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3, які базуються на аеродромах Сольци та Шайковка;

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації які базуються на аеродромах Енгельс та Олєнєгорськ;

4 крилаті ракети "Калібр" з фрегата з акваторії Чорного моря, району Ялти.

Повідомляється, що у результаті роботи українських захисників було знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр". Для їх ліквідації залучили зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальну авіацію, підрозділи безпосереднього прикриття.

"Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях", - додали в Повітряних силах.