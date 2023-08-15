Сили ППО уночі знищили 16 ворожих крилатих ракет
У ніч на 15 серпня російські військові випустили по території України 28 крилатих ракет різних типів: 16 з них знищила українська ППО
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Загалом росіяни випустили по Україні щонайменше 28 крилатих ракет повітряного та морського базування:
- 4 крилаті ракети Х-22 з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3, які базуються на аеродромах Сольци та Шайковка;
- 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації які базуються на аеродромах Енгельс та Олєнєгорськ;
- 4 крилаті ракети "Калібр" з фрегата з акваторії Чорного моря, району Ялти.
Повідомляється, що у результаті роботи українських захисників було знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр". Для їх ліквідації залучили зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальну авіацію, підрозділи безпосереднього прикриття.
"Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях", - додали в Повітряних силах.
- У ніч на 15 серпня армія РФ здійснила масштабну ракетну атаку на Україну. Відомо про влучання по будинках та підприємствах у Дніпрі, Львові, Луцьку та Смілі на Черкащині. Унаслідок атаки є загиблі, постраждалі та руйнування.
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