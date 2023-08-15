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Сили ППО уночі знищили 16 ворожих крилатих ракет

15 серпня, 2023 вiвторок
08:25
Війна з Росією обстріл, ППО

У ніч на 15 серпня російські військові випустили по території України 28 крилатих ракет різних типів: 16 з них знищила українська ППО

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни випустили по Україні щонайменше 28 крилатих ракет повітряного та морського базування: 

  • 4 крилаті ракети Х-22 з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3, які базуються на аеродромах Сольци та Шайковка;
  • 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації які базуються на аеродромах Енгельс та  Олєнєгорськ;
  • 4 крилаті ракети "Калібр" з фрегата з акваторії Чорного моря, району Ялти.

Повідомляється, що у результаті роботи українських захисників було знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр". Для їх ліквідації залучили зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальну авіацію, підрозділи безпосереднього прикриття.

"Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях", - додали в Повітряних силах. 

  • У ніч на 15 серпня армія РФ здійснила масштабну ракетну атаку на Україну. Відомо про влучання по будинках та підприємствах у Дніпрі, Львові, Луцьку та Смілі на Черкащині. Унаслідок атаки є загиблі, постраждалі та руйнування.
Україна
Росія
ППО
російська армія
ЗСУ
окупанти
ракетний удар
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