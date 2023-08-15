Армія РФ здійснює масштабну ракетну атаку на Україну: працює ППО

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Військові зазначили, що тривога пов'язана з пусками крилатих ракет із російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря.

"Перші ракети входять у повітряний простір України. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" – йдеться у заяві.

Так, ракетну небезпеку оголошено для Сумської, Полтавської, а також східних областей України.

Дещо пізніше в ПС також попередили про ракетну небезпеку і на півдні, і в центрі країни.

Сигнали про тривогу зазвучали у Києві та області та інших центральних регіонах. Згодом і заході країни.

Голови обласних військових адміністрацій (ОВА) та місцева влада закликають жителів регіонів, де оголошено тривоги, перебувати в укриттях та дотримуватися правил "двох стін".

Як свідчить Карта повітряних тривог, небезпека оголошена по всій Україні.

О 04:15 "Суспільне" повідомило про звуки вибухів у Дніпрі, а о 04:30 – у Запоріжжі. Близько 04:50 - у Хмельницькому

О 04:33 у ПС ЗСУ повідомили про новий пуски ракет з району Міллєрово (Ту-22 М3). Також попередили, що ракети рухаються у напрямку західних областей.