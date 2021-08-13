МЗС Росії не продовжило візу журналістці ВВС, та буде змушена виїхати

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням Bloomberg.

Представник МЗС заявив, що журналістці доведеться виїхати по закінченню візи 31 серпня.

Дипломати назвали подію "реакцією" на дії Великої Британії, яка нібито "дискримінує російські ЗМІ і відмовляється видавати візи російським журналістам".

Журналістка почала працювати в РФ на початку століття, вона була одним із перших іноземних кореспондентів, які приїхали в Беслан висвітлювати захоплення заручників в школі у вересні 2004 року.