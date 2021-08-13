МЗС Росії не продовжило візу журналістці ВВС, та буде змушена виїхати
Міністерство закордонних справ Росії відмовилося продовжити візу журналістці BBC Сарі Рейнсфорд
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням Bloomberg.
Представник МЗС заявив, що журналістці доведеться виїхати по закінченню візи 31 серпня.
Дипломати назвали подію "реакцією" на дії Великої Британії, яка нібито "дискримінує російські ЗМІ і відмовляється видавати візи російським журналістам".
Журналістка почала працювати в РФ на початку століття, вона була одним із перших іноземних кореспондентів, які приїхали в Беслан висвітлювати захоплення заручників в школі у вересні 2004 року.
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