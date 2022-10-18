МЗС спростувало вкиди про функціонування дипломатичних представництв у Києві
У Міністерстві закордонних справ України спростували російські вкиди про функціонування іноземних дипломатичних представництв у столиці
Про це інформує речник МЗС Олег Ніколенко.
"Зараз відбувається багато неправдивих вкидів про функціонування іноземних дипломатичних представництв. Здебільшого їх роблять російські джерела для того, щоб посіяти паніку. Останній приклад – раптове "закриття" посольства Сербії, яке насправді виїхало із Києва ще в березні", – пише Ніколенко.
Дипломат наголосив, що МЗС підтримує зв'язок з іноземними посольствами – нині жодна установа США, Великої Британії, Канади чи ЄС не повідомляла про бажання виїхати з України.
"Українська сторона продовжуватиме докладати максимальних зусиль задля захисту дипломатичних установ відповідно до своїх зобов’язань в рамках міжнародного права", – зазначив Ніколенко.
Речник відзначив, що обов’язком кожної держави є турбота про своїх громадян за кордоном. У зв'язку з ракетними обстрілами РФ і атаками дронів-камікадзе по цивільній інфраструктурі деякі країни поновили рекомендації щодо виїзду з України. Лише минулого тижня Росія поцілила по двох дипломатичних установах в Києві, завдавши руйнувань їхнім будівлям.
"Аналогічно робить і Україна, коли йдеться про загрозу для українців за кордоном. Сприймаємо рекомендації Китаю та Єгипту саме як реагування на обстріли Росією Києва 10 жовтня", – додає речник МЗС України.
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