Про це йдеться у заяві МЗС України у facebook.

Таким чином у зовнішньополітичному відомстві відреагували на слова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про те, що Москва готова обговорювати із Заходом реалістичні пропозиції щодо України.

"Єдиною реалістичною пропозицією має бути негайне припинення Росією війни проти України та виведення російських військ з української території за межі кордонів станом на 1991 рік.

Той, хто дійсно прагне переговорів, не знищує енергетичну систему країни, щоб її населення замерзло взимку, не займається масовими стратами цивільних людей, не обстрілює житлові квартали, не оголошує мобілізацію додаткових 300 тис. військовослужбовців, не блокує постачання зернових, не висуває ультиматумів", - йдеться у заяві.

У МЗС наголосили, що заява Лаврова про готовність до переговорів є димовою завісою, аби виграти час на тлі поразок російської армії.

"Допоки Росія продовжує скоювати злочини в Україні, відповідь має бути одна - на полі бою.

Ми вдячні міжнародним партнерам, які стоять пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі за існування. Лише спільними рішучими зусиллями можливо зупинити Росію, яка становить загрозу миру та безпеці не лише Європи, але і світу", - заявили у МЗC.

30 жовтня Сергій Лавров заявив, що Росія готова до переговорів щодо України, якщо Захід запропонує "реалістичні пропозиції".

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb