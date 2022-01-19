МЗС вимагає від віцепрем'єра Словаччини публічного спростування заяви, у якій назвав Крим частиною Росії, а санкції шкідливими
Міністерство закордонних справ України вважає неприйнятними заяви віцепрем'єра і міністра економіки Словаччини Ріхарда Сулика щодо тимчасово окупованого Росією Криму та санкцій проти РФ
Про це речник МЗС Олег Ніколенко сказав у коментарі "Українській правді".
"Вимагаємо публічного спростування паном міністром своїх висловлювань, які не сприяють розвитку дружніх українсько-словацьких відносин", - сказав Ніколенко.
Речник МЗС наголосив, що позиція Сулика не співпадає з офіційною позицією Словаччини та ЄС у питанні російської агресії проти України. На його думку, толерування Росії в цьому випадку заохочує її до нових агресивних дій та пропагує безкарність.
"Прикро, що урядовець дружньої нам держави, з якою у нас високий рівень відносин, демонструє викривлене сприйняття реальності в частині приналежності Криму і розуміння накладених на Російську Федерацію санкцій. Розмови про повернення до business as usual (співпраця у стандартному, звичайному режимі, - ред.) з РФ, яка грубо порушила міжнародне право, захопивши силою Крим і розпочавши збройну агресію на Донбасі, лише пропагують безкарність і заохочують Росію до подальшої агресії", - наголосив Ніколенко.
- Нагадаємо, віцепрем'єр і міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик назвав окупований Крим російським, а санкції проти Москви шкідливими.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.53
-
EUR
Купівля 31.95Продаж 32.41
- Актуальне
- Важливе