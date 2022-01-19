МЗС вимагає від віцепрем'єра Словаччини публічного спростування заяви, у якій назвав Крим частиною Росії, а санкції шкідливими

Про це речник МЗС Олег Ніколенко сказав у коментарі "Українській правді".



"Вимагаємо публічного спростування паном міністром своїх висловлювань, які не сприяють розвитку дружніх українсько-словацьких відносин", - сказав Ніколенко.



Речник МЗС наголосив, що позиція Сулика не співпадає з офіційною позицією Словаччини та ЄС у питанні російської агресії проти України. На його думку, толерування Росії в цьому випадку заохочує її до нових агресивних дій та пропагує безкарність.



"Прикро, що урядовець дружньої нам держави, з якою у нас високий рівень відносин, демонструє викривлене сприйняття реальності в частині приналежності Криму і розуміння накладених на Російську Федерацію санкцій. Розмови про повернення до business as usual (співпраця у стандартному, звичайному режимі, - ред.) з РФ, яка грубо порушила міжнародне право, захопивши силою Крим і розпочавши збройну агресію на Донбасі, лише пропагують безкарність і заохочують Росію до подальшої агресії", - наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, віцепрем'єр і міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик назвав окупований Крим російським, а санкції проти Москви шкідливими.