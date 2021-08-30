МЗС: Зниклими безвісти на території ОРДЛО вважають 258 осіб

Про це передає пресслужба МЗС.

За даними уповноваженого Верховної Ради із прав людини, зниклими безвісти на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей вважаються 258 людей, у тому числі 67 військовослужбовців та резервістів.

Як зазначається, від початку російської окупації щонайменше 44 людей стали жертвами насильницьких зникнень на території окупованого Криму та Севастополя. Доля 15 з них досі залишається невідомою.

Серед них: Валерій Ващук, Іван Бондарець, Василь Черниш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зінедінов, Іслям Джеппаров, Джевдет Іслямов, Федір Костенко, Мухтар Арісланов, Арсен Алієв, Ервін Ібрагімов, Ескендер Ібраїмов, Ескендер Апселямов, Руслан Ганієв, Арлен Терехов.

"Переважна більшість цих людей є проукраїнськими активістами, які відкрито виступали проти російської окупації", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зауважили, що на сьогодні прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у 112 кримінальних провадженнях за 173 фактами насильницького зникнення, позбавлення волі та викрадення людей.

"У переважній більшості випадків були виявлені факти, які свідчать про причетність російської окупаційної адміністрації до зникнень. Зафіксовані також численні випадки залякувань родичів зниклих та свідків. За даними УВКПЛ, російська окупаційна адміністрація не проводить ефективного розслідування жодного із злочинів", - йдеться в повідомленні.

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