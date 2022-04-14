На 14 квітня в Україні погодили 9 гумкоридорів, - Верещук

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

З Маріуполя, Бердянська, Токмака й Енергодара до Запоріжжя - на власному транспорті;

- на власному транспорті; Сєвєродонецьк - Бахмут (місце зборів - проспект Хіміків, 28);

(місце зборів - проспект Хіміків, 28); Лисичанськ - Бахмут (місця зборів - РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324);

(місця зборів - РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324); Попасна - Бахмут (місце зборів - вул. Первомайська, 42);

(місце зборів - вул. Первомайська, 42); с. Гірське - Бахмут (місце зборів - вул. Гагаріна, 13);

(місце зборів - вул. Гагаріна, 13); Рубіжне - Бахмут.

"Гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ", - наголосила Ірина Верещук.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb