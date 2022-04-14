На 14 квітня в Україні погодили 9 гумкоридорів, - Верещук
14 квітня в Україні працюють 9 гуманітарних коридорів для евакуації людей із зон бойових дій до безпечних населених пунктів
Про це заявила віцепрем’єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
- З Маріуполя, Бердянська, Токмака й Енергодара до Запоріжжя - на власному транспорті;
- Сєвєродонецьк - Бахмут (місце зборів - проспект Хіміків, 28);
- Лисичанськ - Бахмут (місця зборів - РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324);
- Попасна - Бахмут (місце зборів - вул. Первомайська, 42);
- с. Гірське - Бахмут (місце зборів - вул. Гагаріна, 13);
- Рубіжне - Бахмут.
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